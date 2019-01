Frau rammt Lebensgefährten Messer in den Bauch

Eine 61-Jährige hat in Mering im Landkreis Aichach-Friedberg ihrem 68 Jahre alten Lebensgefährten bei einem Streit ein Messer in den Bauch gerammt. Der Mann war am Donnerstagabend noch in Behandlung, Lebensgefahr bestand nach Angaben des Krankenhauses nicht, wie die Polizei mitteilte. Die tatverdächtige Deutsche berichtete den Angaben zufolge einer Nachbarin von dem Vorfall, die sofort die Polizei verständigte. Die 61-Jährige flüchtete zu Fuß. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Später sei die Frau am Wohnhaus angetroffen worden, wo sie sich widerstandslos festnehmen ließ. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.