Frau prallt mit Auto gegen Betonmauer: schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Ebersberg in der Nacht zu Samstag schwer verletzt worden. Die 58-Jährige wollte nach Polizeiangaben ihr Auto in Grafing bei München an einer abschüssigen Straße parken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen ins Rollen und prallte einige Meter weiter gegen eine Betonmauer. Die Frau wurde den Angaben zufolge zwischen Fahrertür und Mauer eingeklemmt. Ein Bekannter wollte helfen und das Auto ein Stück zurück fahren. Dabei prallte der Wagen gegen geparkte Fahrzeuge und einen Gartenzaun. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die genaue Unfallursache soll ein Gutachter klären.