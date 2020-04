Frau prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Eine 46-Jährige ist in Alerheim im Landkreis Donau-Ries mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Das Auto sei auf einer Kreisstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin die Fahrerin gegengelenkt habe, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Der Wagen schleuderte demnach auf die andere Straßenseite und prallte gegen einen Baum. Die 46-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin; sie kam schwer verletzt in eine Klinik. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.