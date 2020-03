Nach einem Wohnungsbrand in Neusäß bei Augsburg ist eine 64 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Die Wohnung hatte Ende Januar gebrannt, im Februar starb die Frau in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie genau das Feuer ausbrach, ist nach wie vor unklar. Mehrere Medien hatten zuvor von dem Tod der Bewohnerin berichtet.