Frau nach Trinkgelage erstochen: Angeklagter sagt aus

Ein wegen Mordes angeklagter Maler kann sich die tödlichen Stiche auf eine 55-Jährige nach einem Trinkgelage nicht erklären. Er könne nicht sagen, wie es zu der Tat im Juli vergangenen Jahres gekommen sei, sagte der 63-Jährige am Montag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Nürnberg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dem Opfer in Schwabach bei Nürnberg ohne ein Wort zu sagen ein Küchenmesser in die Brust gestoßen zu haben. Die Frau starb im Krankenhaus.

Nach der Aussage des Angeklagten hatte er mit seiner Lebensgefährtin und dem späteren Opfer am Tatabend in der Gartenlaube Formel 1 geschaut, Würfelspiele gespielt und dabei Bier und Likör getrunken. Später ermordete er der Anklage zufolge die 55-Jährige im Hausflur, als diese mit seiner Lebensgefährtin auf dem Weg in die Wohnung im ersten Stock war.

Nach der Tat ließ er sich widerstandslos von der Polizei festnehmen. Ein Test ergab einen Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von verminderter Steuerungsfähigkeit aus.

