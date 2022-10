Frau nach Gewalttat in Lebensgefahr: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer lebensbedrohlich verletzten jungen Frau in Garmisch-Partenkirchen sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht München habe am Mittwoch unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Der 28-Jährige sitze inzwischen in einem Gefängnis.

Die Polizei hatte den Mann am Dienstagabend nach stundenlanger Fahndung festgenommen, nachdem ein Zeuge am Morgen in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses die schwer verletzte 21-Jährige gefunden hatte. Die junge Frau schwebte nach Angaben der Polizei am Mittwoch weiter in Lebensgefahr. Ihr Zustand habe sich aber stabilisiert, teilte die Polizei mit. Zu einem möglichen Motiv für die Gewalttat konnte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen.

