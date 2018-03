Frau getötet: 28-jähriger Sohn festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 64 Jahre alten Frau im oberösterreichischen Polling (Bezirk Braunau am Inn) hat die Polizei in Malching (Kreis Passau) den 28-jährigen Sohn festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag seine Unterbringung in einer Psychiatrie an, wie die Polizei mitteilte. Am Montag hatten Polizisten in Polling nach einem Hinweis die Leiche der Frau in ihrem Wohnhaus gefunden. Der verdächtige Sohn war mit dem Auto geflüchtet und einige Stunden später in Malching festgenommen worden. Laut österreichischer Polizei gab er zu, seine Mutter mit einer Glasflasche niedergeschlagen und anschließend erwürgt zu haben. Die Ermittler gehen von einer psychischen Erkrankung des Mannes aus.

