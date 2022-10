Frau flüchtet mit Roller vor Kontrolle

Eine 18-Jährige ist mit dem Roller vor einer Verkehrskontrolle in München geflüchtet und dabei mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Die Frau sowie der 19-jährige Beifahrer seien leicht verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Beamten, die der 18-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag hinterherfuhren, sprachen von äußerst gefährlichen Fahrmanövern bei der Flucht. Als die Frau auch noch falsch in eine Einbahnstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß.

Einen Führerschein besaß die 18-Jährige nicht, der Besitzer des Rollers war ihr Beifahrer. Wie es weiter hieß, muss sie sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, der 19-Jährige zudem wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

