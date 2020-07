Frau filmt verletzten Jungen statt zu helfen

Anstatt zu helfen, hat eine Frau einen Verkehrsunfall in Nürnberg gefilmt. Die 59-Jährige habe am Mittwochabend mit ihrem Handy gefilmt, wie die Feuerwehr einen Jungen nach dem Unfall versorge, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ihr Handy wurde sichergestellt, sie muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Der zehn Jahre alte Junge war gemeinsam mit seinem 18-jährigen Cousin auf dessen Fahrrad unterwegs gewesen und hatte auf dem Oberrohr gesessen. Als sein Cousin bremste, geriet der Junge mit einem Fuß in die Speiche des Vorderrads und klemmte sich den Fuß ein. Die Feuerwehr befreite ihn. Der Bub kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Pressebericht