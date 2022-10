Frau fährt Zehnjährigen an: Kind merkt sich Kennzeichen

Ein Zehnjähriger ist in Unterfranken von einem Auto erfasst und verletzt worden. Weil sich ein anderes Kind das Kennzeichen merkte, fanden die Ermittler die flüchtige Fahrerin, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Demnach überquerte der Bub am Freitag gemeinsam mit anderen Kindern eine Straße in Volkach (Landkreis Kitzingen). In dem Moment bog die 18 Jahre alte Autofahrerin in die Straße ein und erfasste den Zehnjährigen mit geringer Geschwindigkeit. Nachdem sie sich kurz um den Jungen kümmerte, fuhr sie weg. Der leicht verletzte Bub ging anschließend nach Hause und wurde dann in eine Klinik gebracht.

Die 18-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Entfernen vom Unfallort verantworten.

