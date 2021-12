Frau fährt mit Familie im Auto gegen Zapfsäule

Mit vollbesetztem Wagen ist eine Frau in eine Zapfsäule in Oberfranken gekracht. Das Auto kippte daraufhin um und die Frau erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die zwei Kinder und der Beifahrer blieben bei dem Unfall an der Raststätte der Autobahn 9 im Landkreis Hof unverletzt. Der Polizei zufolge war die Frau wohl mit zu hoher Geschwindigkeit in den verschneiten Tankstellenbereich gefahren. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro.

