Frau ertränkt: Prozess um angebliche Tötung auf Verlangen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In Crailsheim hat in der Nacht zum Montag ein leerstehendes Gebäude gebrannt. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Am Sonntag gegen 20.50 Uhr wurde die Feuerwehr Crailsheim zu einem Gebäudebrand in die Schillerstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude nahezu in Vollbrand. Es stellte sich heraus, dass das Gebäude leer stand und in Kürze abgerissen werden solle. Die Feuerwehr hatte das Feuer gegen 23.30 Uhr unter Kontrolle.