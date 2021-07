Frau ersticht Mann vor Passanten in Ebermannstadt

Eine Frau hat einem Familienangehörigen in Oberfranken bei einem Streit in der Öffentlichkeit tödliche Schnittwunden zugefügt. Passanten wurden am Samstag in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) auf die Auseinandersetzung aufmerksam und überwältigten die 53-Jährige, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wenig später trafen demnach Beamte ein, die die Tatverdächtige festnahmen. Ein Notarztteam leitete vergeblich Reanimationsmaßnahmen ein - der 32-Jährige erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. In welchem Familienverhältnis die beiden zueinander standen, war zunächst unklar.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg nahmen die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-419223/2