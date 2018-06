Frau ersticht Mann bei Ehestreit

- Bei einem Ehestreit hat eine Frau am Dienstag in Niederbayern ihren Mann mit einem Messerstich getötet. Die genauen Hintergründe der folgenschweren Auseinandersetzung in Zwiesel waren zunächst noch unklar, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten. Die 46 Jahre alte Frau wurde festgenommen.

Am Nachmittag waren die Einsatzkräfte wegen des eskalierenden Streits zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. In der Wohnung des Paares stellten die Beamten dann fest, dass die Frau dem 31-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen hatte. Der Mann starb noch am Tatort.

Mitteilung Polizei