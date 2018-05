Frau erschleicht Schwangerschaft: Vater muss trotzdem zahlen

Die Abiturprüfung in Mathematik hat am Mittwochmorgen später begonnen, als geplant. Das sorgte für Aufregung auch an den Tuttlinger Gymnasien. Erst eine halbe Stunde nach dem eigentlichen Start bekamen die Schüler die Aufgaben zu Gesicht. Der Grund: Die Prüfungsaufgaben waren nach einem Einbruch aus einer Schule in Niedersachsen verschwunden.

Es musste schnell gehen am Mittwochmorgen. Um 6.30 Uhr trudelt das Passwort vom Kultusministerium ein, damit sich die Ersatzaufgaben für das Mathe-Abitur als Computerdatei öffnen lassen.