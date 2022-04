Frau entdeckt betrunkenen jungen Mann in ihrer Regentonne

Ein 21-Jähriger ist in Coburg nach einer durchzechten Nacht in eine fremde Regentonne gestiegen. Eine Bewohnerin des Anwesens entdeckte am Samstagmorgen den jungen Mann, der vollständig angezogen in ihrer Tonne stand. Sie rief die Polizei, die den Mann aus der Regentonne in eine Ausnüchterungszelle beförderte. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Warum der 21-Jährige in die Regentonne gestiegen war, konnte er laut Polizei nicht erklären. Der junge Mann kam demnach zwar durchnässt, aber ohne Unterkühlung davon.

