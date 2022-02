Frau drängelt sich vor, schlägt und bespuckt Mann

Eine betrunkene junge Frau hat am Nürnberger Hauptbahnhof auf einen Jugendlichen eingeschlagen und diesen angespuckt. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag hatte sich die 26-Jährige in einem Schnellrestaurant vorgedrängelt. Dabei soll sie ihre Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen haben. Ein 17-Jähriger protestierte gegen die Drängelei, worauf ihm die Frau die Maske aus dem Gesicht riss und ihn mit Fäusten ins Gesicht schlug. Als Bundespolizisten eingriffen, zog sich die Frau den Angaben zufolge aus und schrie herum. Sie wurde in Polizeigewahrsam genommen. Sowohl sie als auch der 17-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

