Frau beim Sex getötet: Plädoyers und Urteil erwartet

Das Kreisgesundheitsamt Biberach hat am Dienstag 40 neue Corona-Fälle registriert. Das waren 17 männliche und 13 weibliche Personen mehr als am Montagmittag. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 449 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 222,6 (Vortag: 216,7). Der Wert gibt die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Bei mehrmaligem Überschreiten der Marke 200 galten Landkreise bisher als Hotspot, doch ist dies durch landesweite Regelungen mittlerweile von ...