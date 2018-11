Frau bei Verpuffung lebensgefährlich verletzt

Beim Anzünden eines Deko-Ofens hat sich eine Frau in Niederbayern am Samstag lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Bei der Verpuffung geriet auch der Dachstuhl des Hauses in Langdorf im Landkreis Regen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die 45-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, von dort sollte sie in eine Spezialklinik verlegt werden.

Den Angaben zufolge hatte sie aus einem Kanister Brennstoff in den Ethanol-Ofen nachgekippt, nachdem es ihr nicht gelungen war, den Ofen zu entzünden. Bei der Verpuffung seien durch eine Druckwelle auch die Wände des Gebäudes beschädigt worden, hieß es. Die Bewohner der benachbarten Wohnungen blieben unverletzt.

