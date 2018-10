Frau bei Brand in Augsburger Wohnhaus schwer verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg ist eine 54-jährige Frau schwer verletzt worden. Im Erdgeschoss sei es möglicherweise zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Die Frau habe die Wohnung selbst verlassen können, und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache könnte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an einem mit Ethanol betriebenen Ofen gewesen sein. Mehrere Bewohner mussten das Haus während des Feuers verlassen, konnten aber in der Nacht wieder zurück.