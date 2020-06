Frau bei Angriff von Bienenschwarm durch 25 Stiche verletzt

Es ist überall das gleiche Bild - und seit der Corona-Krise haben viele Menschen den Eindruck: Es ist noch schlimmer geworden. Die Rede ist von unangenehmen Hinterlassenschaften der unschönen Art: Müll.

Egal ob leere Flaschen und zerbrochenes Glas in Sigmaringen am Freibad oder einer beliebten Kapelle, Altöl an einem Grillplatz in Villingen, oder gleich ein ganzer Einkaufswagen voller Müll nach einem illegalen Gelage am Häfler Bodenseeufer.