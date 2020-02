Frau beißt Mann beim Küssen „gscheid“ in die Lippe

Eine 24-Jährige hat im Landkreis Dillingen einen Mann erst geküsst - und dann derart in die Unterlippe gebissen, dass der 34-Jährige ins Krankenhaus musste. „Das war schon gscheid blutig“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Warum in der Kneipe in Gundelfingen gegen 4.30 Uhr aus dem Kuss ein Biss wurde, war zunächst unklar. „Es ist auf jeden Fall Körperverletzung - alles andere ermitteln wir noch.“