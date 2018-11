Frau beißt Bundespolizisten

Eine Schwarzfahrerin hat bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress einen Bundespolizisten gebissen. Ein Zugbegleiter machte Beamte am Montagmorgen auf die 28-Jährige aufmerksam, die von Bamberg nach Nürnberg unterwegs war, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Kontrolle in Höhe Forchheim kam heraus, dass sie mit drei Haftbefehlen wegen Körperverletzung gesucht wurde. Die Frau wollte noch im fahrenden Zug fliehen, wurde aber nach nur wenigen Metern von weiteren Polizisten festgenommen. Sie beleidigte die Beamten und biss einem Bundespolizisten so fest in den Arm, dass dieser danach dienstunfähig war. In der Hosentasche der Frau wurde ein Messer gefunden.

Die 28-Jährige kam in Haft. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.