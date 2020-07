Frau aus brennendem Auto gerettet: Komplett ausgebrannt

Ein zufällig vorbeikommender Polizist hat eine 76 Jahre alte Frau in Unterfranken aus ihrem brennenden Auto gerettet. Die Seniorin war bei Eschau (Landkreis Miltenberg) unterwegs, als sie vermutlich wegen eines Schwindelanfalls auf eine Leitplanke geriet. Anschließend rutschte das Auto eine Böschung hinunter, landete auf dem Dach und fing sofort an zu brennen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alleine konnte sich die Fahrerin nicht aus dem Auto befreien. Der 29 Jahre alte Polizist, der gerade auf dem Weg zum Dienst war, zog die Frau deshalb am Mittwochvormittag aus dem Auto, das im Anschluss vollständig ausbrannte. Die 76-Jährige trug letztlich nur leichte Verletzungen davon, der Polizist wurde wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt.

Polizeibericht