Frau attackiert mehrere Polizisten in Niederbayern

Eine Frau hat in Niederbayern mehrere Polizeibeamte attackiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 28-Jährige am Mittwoch zunächst ohne Ticket mit der Regionalbahn. Als sie sich weigerte, ihre Personalien anzugeben, rief ein Zugbegleiter die Beamten zu Hilfe.

Zwei Bundespolizisten sowie zwei Streifen der Landespolizei brachten die aggressive Frau schließlich zum Aussteigen. Als ein Polizist am Landshuter Hauptbahnhof ihren Rucksack durchsuchen wollte, biss ihn die 28-Jährige in die Hand. Während die Beamten sie zur Dienststelle am Bahnhof brachten, trat sie um sich. Gegen die Frau läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen.