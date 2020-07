Frau attackiert Autofahrer und beleidigt Polizisten

Eine Frau hat in Nürnberg einem Autofahrer offenbar grundlos Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und die zur Hilfe gerufenen Polizisten beleidigt und bespuckt. Zunächst habe die 40-Jährige am Samstag einen an einer roten Ampel stehenden Autofahrer angeschrien. Wie die Polizei mitteilte, habe der Autofahrer die Situation klären wollen und sei aus dem Fahrzeug gestiegen. Daraufhin sprühte die Frau dem Mann Pfefferspray ins Gesicht, beleidigte die Polizisten ebenfalls und spuckte einem Beamten ins Gesicht. Die Frau muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.