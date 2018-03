Frankens bekannteste Weinlage bekommt einen Literaturbalkon

Auf den Spuren großer Dichter wandeln und dabei einen herrlichen Blick über Würzburgs Weinberge genießen - das ist nun in Frankens bekanntester Weinlage möglich. Der „Würzburger Stein“ hat einen sogenannten Literaturbalkon bekommen. Hoch über der Stadt und mit bestem Blick über die Weinberge, die Festung Marienberg und die Innenstadt.

Am Freitagvormittag (10.00 Uhr) sollte der „Magische Ort des Frankenweins“ offiziell eröffnet werden. Damit gibt es in Franken bereits elf solcher Wein-Wahrzeichen und Anlaufpunkte für Touristen. Jeder hat einen anderen thematischen Schwerpunkt. In Würzburg wird eine Verbindung zur Literatur hergestellt. Auf mehreren Stelen sind je nach Blickwinkel die Porträts von Johann Wolfgang von Goethe, Walter von der Vogelweide, Hermann Hesse und Leonhard Frank zu sehen. Die Aussichtsplattform hoch über den Rebstöcken ist barrierefrei zugänglich.