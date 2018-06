Frankenduell: Würzburg will gegen Fürth „den Bock umstoßen“

Wer ist denn nun die Nummer eins im Fußball-Frankenland? In der 2. Bundesliga belegen der 1. FC Nürnberg (29 Punkte), Aufsteiger Würzburger Kickers und die SpVgg Greuther Fürth (beide 28 Zähler) vor dem 22. Spieltag die Plätze acht bis zehn in der Tabelle. Und am Freitagabend (18.30 Uhr) kommt es in Würzburg zum direkten Vergleich der in diesem Jahr noch sieglosen Kickers mit den zuletzt stark verbesserten Fürthern. Der „Club“ aus Nürnberg spielt erst am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den VfL Bochum.

„Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Bei der Spielvereinigung ist ein anderer Zug drin als noch in der Hinrunde“, sagte Kickers-Coach Bernd Hollerbach. Der Respekt der Unterfranken vor den Mittelfranken ist entsprechend groß: „Fürth ist eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft mit viel Potenzial. Wir müssen aufmerksam sein“, erklärte Hollerbach.

Sein Fürther Kollege Janos Radoki erwartet „ein absolutes Kampfspiel“, weil der Platz im Kickers-Stadion in keinem guten Zustand sei. „Wir werden viele Schmerzen erleiden müssen, um etwas mitzunehmen“, sagte Radoki vor dem 50. Duell mit den Kickers (41 Fürther Siege). Die Würzburger Mannschaft sei „sehr robust“.

Abwehrspieler Stephen Sama fällt mit einer Knieprellung aus. Stürmer Sercan Sararer wurde von Radoki aus disziplinarischen Gründen vorübergehend suspendiert und wird darum in Würzburg fehlen.

Die Gastgeber, die das Hinspiel in Fürth deutlich mit 3:0 gewinnen konnten, müssen ohne Clemens Schoppenhauer (Gelb-Sperren) antreten. Dafür stehen Kapitän Sebastian Neumann und Junior Díaz nach ihren Sperren bei der jüngsten Niederlage in Bochum wieder zur Verfügung.

„Leider konnten wir zuletzt nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren. Wir haben die Spiele aufgearbeitet und wollen nun gegen Fürth den Bock umstoßen“, sagte Neumann nach nur einem Punkt aus den letzten vier Partien.

