Franken im Derby-Fieber: 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth

In Fußball-Franken herrscht wieder Derby-Zeit. Zum mittlerweile 264. Mal treffen der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth im ewigbrisanten Nachbarschaftsduell aufeinander. Der Spitzenreiter aus Nürnberg will heute (13.00 Uhr/Sky) mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Bundesligarückkehr machen. Die Gäste aus Fürth haben ganz andere Sorgen. Im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga wollen sie endlich auch einmal auswärts gewinnen. In bislang zwölf Gastspielen in dieser Saison ist das den Fürthern noch nicht gelungen. Das Hinspiel hatte der FCN mit 3:1 für sich entscheiden können.

