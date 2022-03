Fränkische Wässerwiesen sollen in weltweite Unesco-Liste

Das über Jahrhunderte weitergegebene Wissen über traditionelle Wiesenbewässerung in Franken soll in eine Unesco-Liste aufgenommen und so weltweit gewürdigt werden. Gemeinsam mit sechs weiteren europäischen Ländern mit Bewässerungskultur soll demnächst die Aufnahme in die „Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ beantragt werden, wie die Stadt Nürnberg und das Landratsamt Forchheim mitteilten.

Die Wässerwiesen liegen in der Nähe der Flüsse Rednitz, Regnitz und Wiesent in Franken. Schon im Mittelalter behalfen sich Landwirte dort mit Wasserschöpfrädern, ausgeklügelten Grabensystemen und Wehren, um den sandigen, wasserdurchlässigen und nährstoffarmen Boden zu nutzen. Noch heute bewässern viele Landwirte so ihre Wiesen, um ihre Kühe mit frischem Gras und Heu füttern zu können. Die Art der Bewässerung wirkt sich positiv auf die Artenvielfalt aus, zudem speichern die Wiesen Kohlenstoff und kühlen im Sommer die Umgebung.

Bereits im vergangenen März nahm die deutsche Unesco-Kommission die „Traditionelle Bewässerung der Wässerwiesen in Franken“ in das bundesweite Verzeichnis zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland auf. Mit einer gemeinsamen Bewerbung mit den traditionell bewässerten Queichwiesen in Rheinland-Pfalz und Bewässerungskulturen in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Schweiz, Italien und Österreich will man nun auf die weltweite Liste. Bislang gibt es darauf erst vier Einträge mit deutscher Beteiligung. Über die Aufnahme soll Ende 2023 entschieden werden.

