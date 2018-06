Frühling sucht Südbayern heim: Orkanböen auf den Bergen

Begleitet von heftigen Sturmböen hat der Frühling ein erstes kräftiges Lebenszeichen in Bayern gegeben. Vor allem im Süden des Freistaats verwöhnten am Donnerstag Werte von vielerorts deutlich mehr als 15 Grad die Menschen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am wärmsten war es demnach in Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen, wo 20 Grad gemessen wurden. Immerhin 19 Grad waren es in München, 18 Grad wurden in Augsburg gemessen. In Nordbayern lagen die Temperaturen zwar etwas niedriger, doch auch dort wurden meist zweistellige Plus-Werte erreicht.

Nicht nur mild, sondern auch stürmisch war es in Südbayern. Dort wurden etwa am Starnberger See Böen der Windstärke acht bis neun registriert. Noch heftiger ging es auf der Zugspitze zu: Dort wurde eine orkanartige Böe der Windstärke 11 mit Tempo 111 gemessen - und das am Unsinnigen Donnerstag. Am späten Donnerstag und in der Nacht zum Freitag soll der Sturm vor allem in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes noch zunehmen.

Wetterbericht Bayern