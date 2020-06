Frühestens 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) beobachtet eine „Bodenbildung“ beim coronabedingten Absturz der Ökonomie im Freistaat. Es gebe Anzeichen dafür, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz am Mittwoch in München. Dennoch rechnet der Dachverband der Arbeitgeber nicht damit, dass vor 2022 das Vorkrisen-Konjunkturniveau erreicht wird.

Der jüngste vbw-Index, in dem die Daten der vergangenen sechs Monate einfließen, belegt den beispiellosen Absturz der bayerischen Wirtschaft. Die Lagebeschreibungen und Erwartungen der Unternehmen für Beschäftigung und Wachstum gingen von 99 auf 51 Punkte zurück, sagte Hatz. Das Ausmaß der Rezession sei in der Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel. Die Industrie ist bereits mit einer Rezession in die Krise gegangen: Die Produktion war 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent gesunken. Im März sank sie noch einmal um zehn, im April um 33 Prozent. Bayern traf es wegen seiner Auto- und Zulieferindustrie besonders hart.

Größere Umsatzeinbrüche als die Industrie mussten das Hotel- und Gastgewerbe, der Einzelhandel außerhalb des Lebensmittelgeschäfts, sowie die Bereiche Unterhaltung, Kultur, Freizeit und Messe hinnehmen. Es gibt aber auch Branchen, die trotz oder sogar wegen Corona zulegen konnten, berichtete Hatz. Das gilt für das Baugewerbe, die Pharmaindustrie, den Lebensmitteleinzel- sowie den Online-Handel.

Auch ohne zweite Infektionswelle wird das Bruttoinlandsprodukt nach den Erwartungen der vbw in diesem Jahr um acht Prozent gegenüber 2019 schrumpfen. Der Einbruch im Freistaat wäre damit größer, als er für Deutschland geschätzt wird. Hatz begründete das mit der stark vertretenen Autoindustrie und Tourismuswirtschaft sowie der überdurchschnittlichen Exportabhängigkeit der Wirtschaft des Bundeslandes. Schon im vergangenen März waren die Exporte aus Bayern wertmäßig um 10,2 Prozent gesunken. Für April geht man von einem stärkeren Rückgang aus.

Obwohl die Arbeitslosenzahl im April in Bayern um 92 000 und die Arbeitslosenquote um 1,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg, sieht Hatz Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit habe sich im Mai auf 63 500 reduziert. Gleichzeitig seien im Mai wieder 2200 offene Stellen mehr gemeldet worden als im Vormonat.

Die 140 000 Kurzarbeitsanzeigen für etwa zwei Millionen Beschäftigte, die in Bayern seit Jahresbeginn bei den Arbeitsagenturen eingingen, markierten zwar ein historisches Ausmaß, belegten aber, dass die Unternehmen bemüht seien, ihre Beschäftigten zu halten. Anlass zur Annahme, dass der Tiefststand erreicht sei, gebe auch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Bayern, der sich im Mai leicht von minus 48 auf minus 36 erholen konnte.

Hatz bedauerte, dass das Konjunkturpaket des Bundes keine Kaufanreize für Pkw mit herkömmlichen Antrieben vorsieht, zeigte sich aber ansonsten „positiv überrascht“. Von der befristeten Mehrwertsteuersenkung würden auch die bayerischen Autohersteller profitieren. Auch die anderen Teile des Konjunkturpakets stützten die Wirtschaft. Eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung über das Jahr 2020 hinaus fordere die vbw „ausdrücklich nicht“, betonte ihr Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.