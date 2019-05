Früherer DGB-Chef Fritz Schösser gestorben

Der langjährige bayerische DGB-Vorsitzende und SPD-Politiker Fritz Schösser ist tot. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. Als erstes hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. Schösser stand 20 Jahre lang an der Spitze des DGB, bis er sein Amt 2010 abgab. Sogar die CSU würdigte ihn damals zum Abschied als vorbildlichen Gewerkschafter. Zudem saß Schösser viele Jahre lang für die SPD im Landtag und dann im Bundestag. Er wurde 71 Jahre alt.