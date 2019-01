Fränkische Weinbauern lehnen Kalorienangaben auf Flaschen ab

Brauereien wollen künftig Kalorienangaben auf Flaschen drucken - fränkische Weinbauern dagegen nicht. Wein sei schließlich ein Genussmittel, sagte Michael Bock vom Fränkischen Weinbauverband am Freitag in Würzburg. „Die Menschen in Franken überlegen aber auch nicht, ob Wein dick macht. Sie genießen ihn.“

Bislang sind alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Prozent Alkoholgehalt in der EU von verpflichtenden Nährwertangaben auf dem Etikett befreit. Für fast alle anderen verpackten Lebensmittel sind Angaben über Nährwerte wie Kalorien, Fett und Zucker seit Ende 2016 Pflicht.

Der Deutsche Brauer-Bund und der Verband Privater Brauereien hatten am Freitag angekündigt, eine entsprechende Kennzeichnung auf Flaschen und Dosen in diesem Jahr schrittweise einzuführen.