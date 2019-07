Fränkische CSU-Bezirksparteitage mit Söder

Auf Parteitagen in Oberfranken und im Verband Nürnberg-Fürth-Schwabach werden heute zwei CSU-Bezirkschefs gewählt. In Bamberg (14.00 Uhr) stellt sich der Bundestagsvizepräsident und ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zur Wiederwahl, in Nürnberg (10.00 Uhr) der Bundestagsabgeordnete Michael Frieser.

Friedrich steht seit 2011 an der Spitze des oberfränkischen Bezirksverbands. Bei der Wahl 2017 hatte er 96,3 Prozent der Stimmen erhalten. Frieser war im vergangenen Jahr zum Bezirkschef als Nachfolger von Markus Söder gewählt worden, der wegen seiner Wahl zum Ministerpräsidenten zurückgetreten war. Er erhielt 96,6 Prozent der Stimmen. Beide haben keine Gegenkandidaten. An beiden Parteitagen wird auch Regierungs- und CSU-Chef Söder erwartet.

Die CSU ist in Bayern in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken die sieben Bezirke des Freistaates ab; hinzu kommen eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und in Augsburg.