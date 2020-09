Fortuna Düsseldorf müht sich zu Pokal-Sieg in Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf ist nach einem Geduldsspiel in Ingolstadt in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Samstag mit 1:0 (0:0) beim Fußball-Drittligisten. Der frühere FCI-Profi Thomas Pledl markierte im zuschauerleeren Ingolstädter Sportpark mit seinem Joker-Treffer in der 80. Minute das Siegtor für den Favoriten vom Rhein.

Die Düsseldorfer von Trainer Uwe Rösler waren über die gesamte Spielzeit das aktivere Team und rund dreimal so oft am Ball wie die ersatzgeschwächten Schanzer. Gegen disziplinierte und tapfer kämpfende Gastgeber aber fanden sie kaum ein Durchkommen vor dem Tor.

Für die Entscheidung sorgte dann Pledl, der vor gut einem Jahr von Ingolstadt nach Düsseldorf gewechselt war. Der Stürmer verwertete eine Vorlage des ebenfalls eingewechselten Jakob Piotrowski im Strafraum direkt und traf in die kurze Ecke.

Die Ingolstädter von Coach Tomas Oral, die eine holprige Vorbereitung mit etlichen Trainingsausfällen und auch positiven Corona-Fällen hinter sich hatten, konnten darauf nicht mehr antworten. Der Fokus der Oberbayern richtet sich nun auf die Liga, wo nach dem in der Vorsaison knapp verpassten Aufstieg ein Happy End folgen soll.

