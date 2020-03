Fortsetzung im Regensburger Korruptionsprozess

Im zweiten Regensburger Korruptionsprozess will das Gericht am Dienstag (9.00 Uhr) mit Staatsanwaltschaft, Angeklagten und Verteidigung über den weiteren Zeitplan des Verfahrens sprechen. So könnten möglicherweise weitere Zeugen geladen werden. Der angeklagte und suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs dringt auf ein rasches Ende des Verfahrens.

Er tritt am 15. März zur Wiederwahl als OB an. Eine mögliche Stichwahl würde am 29. März stattfinden. Der Amtsantritt eines neu gewählten Oberbürgermeisters wäre am 1. Mai. Bislang sind in dem Korruptionsprozess am Landgericht Regensburg bis zum 13. Mai Verhandlungstage terminiert.

Wolbergs tritt nicht mehr für die SPD an, aus der ist er im vergangenen Sommer ausgetreten. Er kandidiert nun für die von ihm mitgegründete Wählergruppe „Brücke“.

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs vor, er habe sich im Kommunalwahlkampf 2014 von Bauunternehmern mit Parteispenden bestechen lassen. Mit ihm sitzt zurzeit noch ein Bauunternehmer auf der Anklagebank. Die Männer weisen die Vorwürfe zurück.

In einem ersten Prozess war Wolbergs im Juli 2019 in zwei Fällen wegen Vorteilsannahme verurteilt und von sämtlichen weiteren Anklagepunkten freigesprochen worden.