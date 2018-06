Forschungsprojekt macht Bienenbeobachtung im Dunkeln möglich

- Der Würzburger Bienenexperte Jürgen Tautz will als weltweit erster Forscher Bienen in ihrer fast natürlichen Umgebung beobachten. „Wir werden die Tiere zum ersten Mal unter von Beginn an ungestörten Bedingungen und im Dunkeln erforschen“, sagte der Biologe am Dienstag in Würzburg. In der Natur leben Bienen normalerweise in hohlen Baumstämmen. „Alles, was wir dank dieses Projektes sehen werden, wird für uns neu sein“, meinte der renommierte Bienenforscher. Das sei wichtige Grundlagenforschung über das drittwichtigste Nutztier des Menschen nach Rind und Schwein.

Das Projekt, das von der Audi-Stiftung für Umwelt mit 500 000 Euro finanziert wird, soll in diesem Sommer auf dem Gelände des Autobauers im oberbayerischen Münchsmünster gestartet werden. Alle aufgezeichneten Daten sind nicht nur für die Forscher, sondern online für Jedermann abrufbar.

Das Online-Honigbienen-Beobachtungsprojekt Hobos