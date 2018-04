Forschungsfolgen diskutieren, „Lust auf Zukunft“ erhalten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 150-jährigen Bestehen der Technischen Universität München (TUM) eine gesellschaftliche Debatte über technischen Fortschritt und die Auswirkungen angemahnt. Angesichts künstlicher Intelligenz, gigantischer Datensammlungen und Algorithmen, die zunehmend Menschen kategorisieren könnten, müsse eine positive Einstellung zu Forschung und Wissenschaft erhalten bleiben, sagte Steinmeier am Donnerstag vor Hunderten Ehrengästen beim Festakt in München. „Das Vertrauen der Menschen in die positive Wirkung von technischem Fortschritt ist essenziell für ein Land wie Deutschland - arm an Rohstoffen und reich an Ideen.“ Die Neugier der Menschen und die „Lust auf Zukunft“ dürfe nicht verloren gehen.

TUM-Präsident Wolfgang Herrmann sagte, angesichts der Zukunftsaufgaben müssten Technik und Geisteswissenschaften noch enger zusammenwirken. Fortschritt müsse zudem verstärkt auch den Menschen „auf den Schattenseiten“ dienen, etwa auf dem afrikanischen Kontinent.

König Ludwig II. hatte am 12. April 1868 die Polytechnische Schule München gegründet. Rund 400 Studenten hatten damals dort das Studium aufgenommen. Heute studieren dort rund 41 000 Menschen. Sie können aus mehr als 170 Studiengängen wählen.

