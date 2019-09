Forscher und Gletscher: Söders Klimatour auf die Zugspitze

Von Schwäbische Zeitung

Der 22-jährige Salvatore Fargnoli wird seit Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, vermisst. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen haben keine Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort ergeben.

Der Vermisste ist in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) wohnhaft, hielt sich jedoch zum Zeitpunkt seines Verschwindens in Lauingen (Landkreis Dillingen) auf.

Die Umstände seines Verschwindens sind derzeit noch unklar, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich Salvatore Fargnoli in einem psychischen ...