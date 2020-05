Forschen in allen Bezirken: 50 neue KI-Professuren

Von Rosenheim bis Hof, von Aschaffenburg bis Kempten und von Deggendorf bis Bayreuth: Bis 2023 werden in allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats 50 neue Professuren für Künstliche Intelligenz eingerichtet. „Die Kommission hat sich die Auswahl nicht einfach gemacht“, sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag in München zu den Ergebnissen des landesweiten Wettbewerbs der Hochschulen um die Forschungsstühle. „Die ersten 20 sollen bereits im Herbst dieses Jahres besetzt werden, die weiteren 30 folgen sukzessive bis 2023.“

„Im Ergebnis erhalten alle bayerischen Universitäten jeweils mindestens zwei neue KI-Professuren“, sagte Sibler. Besonders erfolgreich sei die Universität Bamberg mit sieben Professuren gewesen. Unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften waren die TH Deggendorf, die OTH Regensburg und die HAW Coburg mit jeweils mindestens zwei Professuren besonders erfolgreich. Darüber hinaus konnten sich zwei Kunsthochschulen, nämlich die HFF München und die Hochschule für Musik Nürnberg, durchsetzen.

In dem Wettbewerb hatten Bayerns Hochschulen 175 Bewerbungen eingereicht. Sibler betonte, dass die 125 jetzt nicht erfolgreichen Bewerbungen keine Verlierer seien. Die „großartige Expertise“, die nun vorliege, gehe nicht verloren, sondern werde im Ministerium weiter verfolgt. Wesentliche Kriterien bei der Auswahl der Bewerbungen seien die Qualität, die Schlüssigkeit und die Passgenauigkeit der Konzepte in das regionale Umfeld gewesen.