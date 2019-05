Fohlen läuft von Koppel und wird angefahren

Ein vier Wochen altes Fohlen ist im unterfränkischen Niedernberg von einem Auto erfasst worden, nachdem ein Hund das junge Tier von der Koppel verjagt hatte. Die Besitzerin brachte das lebensgefährlich verletzte Pferd in eine Tierklinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Fohlen hatte am Straßenrand gestanden, als eine Autofahrerin es am späten Sonntagabend mit ihrem Fahrzeug streifte. Die Frau blieb unverletzt. Das Fohlen war gemeinsam mit drei weiteren Pferden von einer Koppel gelaufen, nachdem die Tiere dort von einem Hund aufgeschreckt wurden.