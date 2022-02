Förster von Baum erschlagen

Ein Förster ist bei der Arbeit im unterfränkischen Lohr am Main von einem Baum erschlagen worden. Zwei Kollegen hatten den 52-Jährigen leblos im Ruppertshüttener Forst (Landkreis Main-Spessart) gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein herabstürzender Baum hatte ihn am Kopf getroffen und schwer verletzt. Obwohl die beiden Männer am Montag sofort Erste Hilfe leisteten, starb der Förster. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220208-99-31949/3

