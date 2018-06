Flusspegel steigen derzeit noch an: Entspannung erwartet

Tauwetter und Niederschläge haben die Pegel mehrerer Flüsse zunächst weiter ansteigen lassen. Weil in den kommenden Stunden kein neuer Regen erwartet wird, soll sich die Lage aber wieder entspannen. Vor allem im Bereich des Oberen Main, im Regen- und im Naab-Gebiet komme es derzeit zu Überschreitungen der Meldestufen 1 und 2, wie der Hochwassernachrichtendienst des Landesamts für Umwelt am Donnerstag mitteilte. An den Oberläufen seien größtenteils die Scheitel erreicht und die Wellen verlagerten sich in die Unterläufe. Am Pegel Fürth am Berg/Steinach wurde die Meldestufe 3 überschritten. Auch am Main steigen die Wasserstände noch an.

