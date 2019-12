Am Flugplatz in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) ist ein Ultraleichtflugzeug am Samstag kurz nach dem Start notgelandet. Es blieb auf einem Feld zwischen dem Flugplatz und der Bundesstraße 469 liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Pilot kam nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Er war einem Sprecher zufolge alleine unterwegs gewesen. Die Polizei sprach von einer Notlandung. Was diese nötig gemacht hatte, war zunächst unklar.