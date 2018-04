Flugplatz, Militärareal, Park: Landesgartenschau in Würzburg

Blumen in allen Farben werden gepflanzt, die Bagger fahren Erde zu den Gärtnern, bunte Stühle stehen gestapelt vor den Außenflächen von Restaurants und Cafés. Noch ist auf dem Gelände der bayerischen Landesgartenschau in Würzburg viel zu tun. Doch dabei geht es nun vor allem um den letzten Schliff, denn die groben Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Am Freitag hat sich Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bei einem mehrstündigen Rundgang ein Bild von dem weitläufigen, offenen Areal auf dem Hochplateau im Südosten der Stadt gemacht.

„Ich bin absolut begeistert. Hier wurde in nur fünf Jahren eine große Herausforderung gemeistert“, sagte die Politikerin. Die Stadt könne stolz darauf sein.

Das L-förmige Gelände ist insgesamt 28 Hektar groß. Es wird umrahmt von einem drei Kilometer langen Rundweg. Bis zum 7. Oktober steht das Gelände im Zeichen des Schmetterlings. Ein bewusst gewähltes Symbol, hat doch auch das Gelände eine sehr wechselvolle Verwandlung hinter sich. So hat sich das Areal im Laufe der Jahrhunderte vom Kartoffelacker, zum Flugplatz, zum Militärgelände und nun zum gänzlich neuen modernen Stadtteil entwickelt.

Anspielungen an diese Geschichte finden sich überall - ob auf den zahlreichen Spielplätzen, in Ausstellungen oder auch in blühender Form. Gleichzeitig will die Landesgartenschau die Besucher auch auf eine Zeitreise in die Zukunft mitnehmen. Wie werden wir morgen wohnen, leben, arbeiten? Diesen Fragen stellen sich zahlreiche Beiträge auf der Landesgartenschau. So gibt es beispielsweise sogenannte Tinyhouses, die Wohnen und Entspannen in mobilen Minihäuschen möglich machen.

Es werden Projekte von Stadtgärtnern für mehr Grün in den Innenstädten vorgestellt. Verbände, Vereine, Forschungszentren zeigen ihre Visionen von nachhaltigem Leben in Zeiten des Klimawandels. Und natürlich fehlen auch die bunten Blühinseln und Blumenschauen auf dem weitläufigen Gelände nicht.

Offiziell wird die Landesgartenschau am kommenden Donnerstag (12. April/15.00 Uhr) von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet.

Infos des Bayerischen Umweltministeriums zu den Gartenschauen im Freistaat

Zahlen zur Landesgartenschau 2018