Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene wird weiter modernisiert

Der Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene soll im kommenden Jahr weiter modernisiert werden. Unter anderem sollten Start- und Landebahn saniert, der Tower ertüchtigt und eine Mittellinienbefeuerung eingebaut werden, teilte das Bayerische Bau- und Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Außerdem beschaffe der Flugplatz neue Feuerwehr- und Betriebsfahrzeuge.

Die Betreiberin, die Stadt Coburg, wolle zu Beginn des kommenden Jahres ein Ausschreibungsverfahren starten. Im Mai sollen die Maßnahmen planmäßig beginnen, noch im Jahr 2022 sollen sie vollständig abgeschlossen werden. Vor allem Geschäftsreise- und Werkluftverkehr sollen von der Modernisierung profitieren. Die Stadt Coburg nimmt dafür 7,2 Millionen Euro in die Hand, der Freistaat unterstützt laut dem Ministerium mit bis zu 3,7 Millionen Euro.

Bereits bis Ende 2019 war in Coburg die Anflugbefeuerung verlängert worden, also die Lichter, an denen sich Piloten orientieren können. Damit ist dort Instrumentenflug möglich. Flieger können somit auch bei schlechten Sichtverhältnissen landen.

In Coburg war auch einmal der Bau eines neuen Flugplatzes im Gespräch gewesen. Dies wurde aber 2017 verworfen. Aufgrund der Neubaupläne sei über einen längeren Zeitraum nur zurückhaltend in den Flugplatz investiert worden, teilte das Ministerium mit.

Der Ausbau in Coburg ist Teil der sogenannten Kombilösung für Oberfranken West. In deren Zuge hatte auch der Flugplatz Bamberg-Breitenau unter anderem eine Anflug- und Mittellinienbefeuerung bekommen. Damit ist laut Ministerium dort seit Montag der Instrumentenflug möglich.

