Flughafen Memmingen: Kostenlose Tests für Reiserückkehrer

Kindergeschrei hört Lisa Tromsdorf jeden Tag, wenn sie auf dem Sofa an der offenen Balkontür in ihrer Wohnung im dritten Stock in der Riedlinger Mühltorstraße sitzt. Schließlich liegt das Haus unmittelbar am Altstadt-Ufer der Donau.

An dem warmen, sonnigen Nachmittag am Mittwoch voriger Woche horchte sie allerdings auf, als sich eine Kinderstimme überschlug und rief „Ich kann nicht schwimmen!“ Sie rief ihren Freund Julius, der gerade im Arbeitszimmer saß und für eine Maschinenbau-Klausur paukte.