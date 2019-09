Flughafen München: Unplanmäßiger Zwischenhalt wegen Notfalls

Wegen eines medizinischen Notfalls hat ein Passagierflugzeug am Münchner Flughafen einen unplanmäßigen Zwischenstopp einlegen müssen. Der Gesundheitszustand zweier Fluggäste war am Donnerstagmorgen so kritisch, dass die Maschine landen musste, bestätigte ein Sprecher des Flughafen Münchens.

Die beiden Passagiere wurden weiter medizinisch versorgt. Wie es ihnen gehe, sei unklar, sagte der Sprecher. Der Airbus 320 der Fluggesellschaft Easyjet war den Angaben zufolge auf dem Weg von Amsterdam nach Rom. Die Maschine sollte möglichst schnell wieder abheben in Richtung Italien. Eine Beeinträchtigung im Flugablauf erwartetet der Sprecher nicht.

Tweet über die Zwischenlandung