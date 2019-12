Flucht vor Schlachter: Bulle schwimmt davon

Auf der Flucht vor dem Schlachter ist in Oberfranken ein Bulle in einen Fluss gesprungen und davongeschwommen. Das rund 600 Kilogramm schwere Tier sei am Freitagmorgen auf das Gelände eines Schlachthofes in Kronach gebracht worden und beim Ausladen davongelaufen, teilte die Polizei mit. Es überquerte schwimmend einen Fluss, lief über Bahngleise und durch eine Kleingartenanlage. Da das Tier nicht eingefangen werden konnte, erschossen es die Beamten nach rund einer Stunde. Den Angaben zufolge beschädigte der Bulle zwei Zäune, verletzt wurde aber niemand.